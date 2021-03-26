تركى آل الشيخ: خالص العزاء لأشقائنا فى مصر ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم

كتب محمد تهامى زكى

قدم المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، العزاء، فى ضحايا حادث تصادم قطارين فى سوهاج.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم، خالص العزاء لأشقائنا فى مصر ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله شفاء مصابى الحادث، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".





وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، إن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، حتى الآن مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والوفيات.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.