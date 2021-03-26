بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث طرق بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص فى 3 حوادث منفصلة فى مراكز "حوش عيسى، ووادى النطرون، وإيتاى البارود"، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحاضر اللازمة.

واستقبل مستشفى حوش عيسى العام 3 مصابين ادعاء حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الكوم الأخضر الداخلي بمركز حوش عيسي وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفي ع ا ج 35 سنة ومقيم بحوش عيسي اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطارق س م ج 14 سنة ومقيم بحوش عيسي اشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم ع ا ج 15 سنة ومقيم بحوش عيسي كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما اصطدمت سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالكيلو 35 الطريق الصحراوي اتجاه الدولي، أسفر الحادث عن إصابة «أحمد ا ص 38 سنة ومقيم بالقاهرة جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة س س 32 سنة ومقيمة القاهرة اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

واصطدمت أيضا سيارة ملاكي مع توك توك طريق على طريق كفر مساعد بإيتاي البارود، وأسفر الحادث عن إصابة "زكية ي ز 28 سنة ومقيمة بشبراخيت جرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريم س م ا 30 سنة ومقيمة بشبراخيت جرح قطعى بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.