بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث طرق بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص فى 3 حوادث منفصلة فى مراكز "حوش عيسى، ووادى النطرون، وإيتاى البارود"، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحاضر اللازمة.
واستقبل مستشفى حوش عيسى العام 3 مصابين ادعاء حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الكوم الأخضر الداخلي بمركز حوش عيسي وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفي ع ا ج 35 سنة ومقيم بحوش عيسي اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطارق س م ج 14 سنة ومقيم بحوش عيسي اشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم ع ا ج 15 سنة ومقيم بحوش عيسي كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
كما اصطدمت سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالكيلو 35 الطريق الصحراوي اتجاه الدولي، أسفر الحادث عن إصابة «أحمد ا ص 38 سنة ومقيم بالقاهرة جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة س س 32 سنة ومقيمة القاهرة اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".
واصطدمت أيضا سيارة ملاكي مع توك توك طريق على طريق كفر مساعد بإيتاي البارود، وأسفر الحادث عن إصابة "زكية ي ز 28 سنة ومقيمة بشبراخيت جرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريم س م ا 30 سنة ومقيمة بشبراخيت جرح قطعى بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
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