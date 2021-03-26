اليوم السابع.. الرئيس السيسى: جزاء رادع لكل من تسبب فى حادث القطارين

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: وفاة 32 شخصا وإصابة 108 فى تصادم قطارين بسوهاج.. الرئيس: جزاء رادع لكل من تسبب فى حادث القطارين.. السيسى يوجه بتشكيل لجنة رباعية من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق.

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مدبولى و 5 وزراء مع الضحايا.. والنائب العام يبدأ تحقيقا موسعا.. رئيس الوزراء من سوهاج: الرئيس وجه بتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة للقاهرة.. ومضاعفة تعويضات المتوفين لـ100 ألف جنيه.. رئيس لجنة النقل ب «النواب »: محاسبة جنائية وسياسية للمسؤولين عن الحادث.. ونواب «التنسيقية»: حياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأى تهاون أو تقصير وفاة 32 شخصا وإصابة 108 فى تصادم قطارين بسوهاج.. الرئيس: جزاء رادع لكل من تسبب فى حادث القطارين.. السيسى يوجه بتشكيل لجنة رباعية من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق

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