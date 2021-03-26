المبعوث الأمريكى لليمن يتوجه للشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار واتفاق السلام

إيمان حنا

قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينج، توجه الجمعة إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل قبول خطة وقف إطلاق النار باليمن، وإجراء محادثات بشأن تسوية الأزمة اليمنية. وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضحت الخارجية فى بيان لها، أن زيارة ليندركينج للشرق الأوسط من المتوقع أن تشمل لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها لليمن والمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث سيلتقيان بكبار القادة الإقليميين لمناقشة جهود التوصل لاتفاق سلام.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية، وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

وقال التحالف إن هناك صاروخا باليستيا أُطلقته الميليشيات من صنعاء سقط في الجوف.

وأدان مصدر بوزارة الطاقة السعودية، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف، مؤكدا أن هذه العمل التخريبي الذي يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة والملاحة والاقتصاد العالمي، نتج عنه حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.