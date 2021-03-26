الداخلية تضبط 15 طن مواد غذائية غير صالحة وياميش فاسد قبل رمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1224) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2,5 طن "مفروم لحوم ، دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

ونجحت الجهود في ضبط (1,5 طن " لحوم مجمدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (11٫9 طن "مخللات ، ملح طعام " بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة الشرقية .

وتمكنت الجهود من ضبط (3,5 طن " ياميش رمضان " غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية ، وضبط (2,05 طن " زيت طعام " غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة ) بمحافظة الإسكندرية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 4080 عبوة "منشطات " مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" - عدد 4776 عبوة مستحضرات تجميل "شامبو ، كريمات ، ماسك وجه"مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة وغير مسجلة "منتج نهائى" - 1,120طن "مكملات غذائية "معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" - 1,065طن "بروتين ، سكروزمانى ، كاكاو " بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج مستحضرات التجميل والمنشطات بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (عدد 3000 عبوة مشروبات مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المشروبات بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (24 طن "أسمدة زراعية سائلة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر - 3طن "أسمدة زراعية مدعمة"مدون عليها "نترات" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية "10500" جنيه "مستلزمات إنتاج" - عدد 1000 عبوة "مخصبات زراعية" مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة "منتج نهائى" - عدد 3800 عبوة فارغة وملصق مدون عليها ذات العلامات التجارية الوهمية وغير مسجلة "مستلزمات تعبئة" ، خط إنتاج كامل من 7 ماكينات "خلط ، تعبئة ، تغليف") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "أسمدة زراعية " مدون عليها "يوريا" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية "10500 ") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.