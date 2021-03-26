التضامن: برنامج وعى يضم 12 محورا مختلفا من بينها التوعية بمخاطر الختان

كتب رامى محيى الدين

أكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، الدكتورة آمال زكي، أن البرنامج يضم 12 محورا مختلفا للنهوض بالريف المصري، وأنه يتم اختيار الرائدات الريفيات لتولي مهمة الوعي والإرشاد، من خلال فصول للتربية الإيجابية التي يدشنها البرنامج.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن البرنامج يضم مبادرة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، والتعاون مع وزارتي الإعلام والتخطيط، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر قروضا للمرأة المصرية ، من خلال مبادرة "فرصة" ، لتستطيع أن تدشن المشروع الخاص بها .

وأضافت أن البرنامج يتضمن مبادرة للكشف المبكر عن الإعاقات، وإجراء العمليات اللازمة في حالة احتياج المريض للمساعدة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أيضا التوعية ضد فيروس كورونا، من خلال توعية المرأة بأهمية النظافة الشخصية ، كما يضم البرنامج حملات توعية ضد ختان الإناث والزواج المبكر .