الأمن العام يضبط 108 قطع سلاح وينفذ 79 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، نجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (عدد 180 قطعة سلاح نارى، بحوزة 160 متهما" بينها (10) بنادق آلية، و(33) بندقية خرطوش، و(9) طبنجات.

وأسفرت الجهود باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (79065) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6658) محكوم عليهم، بينها (358) حكم جناية، و(23427) حكم حبس جزئى.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط عدد (5) تشكيلات، ضموا عدد (16) متهم، إرتكبوا عدد (36) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (216) قضية مخدرات .. بإجمالى (232) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (21٫410 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (9٫305 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫645 كيلو جرام)