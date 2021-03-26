وتضمنت التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الطبية والصحية، فرض ارتداء الكمامات على المواطنين لمنع تفشي الوباء، والطلب من المؤسسات الأمنية تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.