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استكمال محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية المرابطين الإرهابية" غدا

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 ص
استكمال محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية المرابطين الإرهابية" غدا محكمة - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية اشرف صلاح وأحمد مصطفى.
 
وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.
 
ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد  محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.
 
وضمت القضية رقم  364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".
 

دوائر الإرهاب

خلية المرابطين

هشام عشماوى

الإرهاب

الحوادث

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