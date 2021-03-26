إعلان نتائج امتحانات سياسة واقتصاد القاهرة اليوم.. وبدء التيرم الثانى الأحد

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من المقرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية، مساء اليوم الجمعة على الموقع الإلكترونى للكلية، خاصة وأنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد والرصد، لافتا إلى أنه حال تعثر إعلانها مساء اليوم سيتم إعلانها صباح غد السبت.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن امتحانات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أجريت إلكترونيا بالجامعة، وتم تصحيح المواد أولا بأول فى كنترولات الكلية، حيث إنه بمجرد الانتهاء من الاختبار يجرى تصحيحه مباشرة وذلك لإعلان النتائج للطلاب.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 28 مارس الجارى، مع الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن تعميم تطبيق نظام التعليم الهجين بالكلية خلال الدراسة والذى يعتمد على المزج بين التعليم الحضورى والأون لاين، ويومان حضور لطلاب الكليات النظرية و3-4 أيام لطلاب الكليات العملية.

وأشار الدكتور محمود السعيد، أن الكلية ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال أيام الحضور بحيث يتم التشديد على ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات المحاضرات، وتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول للقاعات واجراء تعقيم دورى وذلك للوقاية من فيروس كورونا.