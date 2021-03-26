أول تعليق من السلطة الفلسطينية على القرار الأمريكي بتقديم مساعدات مالية

وكالات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية، خطوة مهمة، من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية.

ورحّب اشتية بالمساعدة البالغة 15 مليون دولار كمساهمة من الإدارة الأميركية في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء، في بيان مساء يوم الخميس، المساعدة الأميركية بأنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتي توقفت خلال فترة حكم ترمب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية، المنافية لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أعلنت تقديم بلادها 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم التجمعات السكانية الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.