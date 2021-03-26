اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 05:50 ص
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أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 120 إلى 140 جنيها

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 120 إلى 140 جنيها لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26 – 3 – 2021 استقرارا فى السوق المحلى ومحلات الجزارة والهايبر ماركت ذلك وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية .

وقال حسن غازى تاجر لحوم إنه مع اقتراب شهر رمضان الكرين فان الاقبال يزداد بصورة تدريجية ولكن حتى الان لم ترتفع الأسعار فى السوق نتيجة زيادة الإنتاج المحلى وأيضا توفير كميات مقابلة من اللحوم المستوردة مثل البرازيلى والسودانى.

 

وأضاف غازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار  اللحوم   الكندوز تراوحت  بين  120 - 140.جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو .

 

وأشار غازى إلى أن  سعر السجق البلدى يتراوح بين  110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسعر الكبدة البلدى يتراوح  بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.


أسعار اللحوم

سعر اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البلدى

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