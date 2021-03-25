110 آلاف منتفعة بمبادرة "أيامنا أحلى" تحت شعار "حقك تنظمى" بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء المرحلة الثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" والتى تم إطلاقها بمدن "السنبلاوين، منية النصر، ميت سلسيل، نبروه، شربين، أجا، بنى عبيد، المنزلة، جمصة" والتى بدأت من يوم الأحد الموافق 21 مارس واستمرت حتى اليوم الخميس 25 مارس، مشيرا إلى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة فى ختام المرحلتين الأولى والثانية بلغ حوالى 110 آلاف و650 منتفعة .

وأوضح مكى فى بيان، أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالى 44 ألف سيدة منهن 12940 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 5712 سيدة ومتابعة حمل لعدد 3500 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 6888 سيدة فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ20 ألف حالة، حيث تم توقيع الكشف الطبى وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.

كما تم على هامش الحملة الكشف على 20 ألف طفل وعمل فحوصات متنوعة لـ 24 ألف سيدة وتم تنفيذ عدد 100 ندوة ولقاء جماهيرى فى جميع الإدارات الصحية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى نفذت فى المدة من 14 حتى 18 مارس بالإدارات الآتية: المنصورة، ميت غمر، تمى الامديد، دكرنس، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة".