وفاة 3 مصابين بحريق مصنع العبور وارتفاع عدد الضحايا إلى 23 شخصا

واستمعت نيابة جنوب بنها الكلية، في محافظة القليوبية، برئاسة المستشار محمد حتة، المحامي العام للنيابة، إلى أقوال 4 من أسر المتوفين في حريق مصنع للملابس الجاهزة، بمنطقة إسكان الشباب في مدينة العبور، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية إزاء الواقعة.

وفي وقت سابق، أمر أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، بإشراف محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة، بكفالة 50 ألف جنيه، بعدما أسندت إليه تهمة عدم تجديد رخصة المصنع، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدينة، كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور، وسؤال المصابين، وطلب تحريات المباحث، لمعرفة أسباب الحريق.

وقام فريق من الطب الشرعي بالحصول على عينات من 16 جثة متفحمة لعمال المصنع، وذلك لإجراء تحليل الحامض النووي DNA، لتحديد هوية المتوفين لصعوبة التعرف عليهم.