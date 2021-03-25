اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 06:00 م
خالد صلاح
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وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثار

الخميس، 25 مارس 2021 05:00 م
وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثار العراق - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزير العدل بحث مع ‏السفير الأمريكي أوجه ‏التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات ‏القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب.
وأكد عبد الستار عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين بغداد ‏وواشنطن، مبينا أهمية الاستمرار بالتعاون ‏المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق ‏الإنسان وقطاع العدالة.‎
وبحث الجانبان أيضا الاتفاق على اتخاذ ‏الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم ‏الأمريكية وكذلك السعي لاسترجاع الآثار العراقية ‏وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي ‏الرافدين‎.‎


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