وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثار

بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزير العدل بحث مع السفير الأمريكي أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب.
وأكد عبد الستار عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مبينا أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وقطاع العدالة.
وبحث الجانبان أيضا الاتفاق على اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم الأمريكية وكذلك السعي لاسترجاع الآثار العراقية وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي الرافدين.
وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثارالخميس، 25 مارس 2021 05:00 م
العراق - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
العراق يطالب فرنسا برفع الحجز عن أمواله المحجوزة فى باريسالأربعاء، 24 مارس 2021 03:28 م
سانا: القوات الأمريكية أخرجت 300 صهريج من النفط السورى المسروق إلى العراقالأربعاء، 24 مارس 2021 07:00 ص
دفعة جديدة من لقاحات كورونا فى الطريق إلى العراق خلال يومينالأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 ص
العراق.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة الدواعش شرق الأنبارالثلاثاء، 23 مارس 2021 09:45 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة