وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات بأسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدري

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارهن بواسطة مديرية التضامن، وذلك أثناء زيارتها لمحافظة أسيوط ورافقها خلال التكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، تفقدت اليوم الخميس، معرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة ومعرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية، وذلك خلال المعرض الذى أقيم ببهو ديوان عام المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور عاشور العامرى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية، والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجمعيات الأهلية والأسر المستحقة الأولى بالرعاية.

كما وزعت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط 15 مشروعاً ضمن برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية مقدمة من بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة شملت أفران منزلية بمشتملاتها وماكينات خياطة وذلك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل لجعلها أسر منتجة تدر دخلاً وقادرة على الانتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ والوفد المرافق لهما المكتبة المتنقلة ومسرح العرائس التى تنفذها جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع ضمن مبادرة الثقافة حياة ويتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا لرفع الوعى الإيجابى تجاه 21 قضية مجتمعية ومنها التمكين الاقتصادى ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الايجابية وزالزيادة السكانية.

كما تفقدت الوزيرة معرض الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بديوان عام المحافظة والذى يضم منتجات الأسر المنتجة تمثل الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التى تعكس صورة التراث المصرى فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة بالإضافة إلى تفقد معرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.



تكريم الأمهات



تكريم



جانب من التكريم