نقل 3 حالات بلا مأوى فى كفر الشيخ لدور رعاية.. اعرف حكايتهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، "ميادة مصطفى، ومحمود أبو الحسن، وسامح النويشى" ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل 3 حالات وهم "م.م.د.خ" 60 سنة، و"م.ح" 65 سنة، و"ح.أ.ش " بلا مأوى، لديهم ظروف خاصة كانوا مقيمين بأحد الشوارع فى دسوق، وتم نقلهم إلى دارى رعاية بالجيزة والشرقية.

يأتى ذلك ضمن مبادرة "كفر الشيخ بلا مشردين"، والتى أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتى تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة.

وتبين من البحث الذى أجرى للحالات الثالثة، أن أحد الحالات من محافظة القليوبية، وكان متزوجاً ونظراً لخلافات زوجيه انفصل عن زوجته، واختار أن يكون الشارع مأوى له بدلاً من الدخول فى نزاعات وخلافات بينه بين طليقته، وترك لها كل ما يملك، والحالة الثانية لشخص لا يحمل أى أوراق ويمر بحال نفسية سيئة، أما الحالة الثالثة لشخص من محافظة البحيرة فضل الشارع بعد وفاة والديه، وطالب بورثه من والديه فأعطى له أخوته ألف جنيه، فتركهم وفضل الإقامة فى شوارع دسوق على مدار 15 سنة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم ، كما أثنى على المجتمع المدنى وأهالى المحافظة، لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.



نقل أحد المشردين