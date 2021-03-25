اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

الخميس، 25 مارس 2021 03:44 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا الشهيد الدكتور احمد محمد عبدالله خليفة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد محمد عبد الله خليفة، أخصائى جراحة الِعظام بمستشفى شبرا العام، الذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (411) من شهداء الأطباء.
 
كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء أمس الأربعاء، كل من: الشهيد الدكتور محمود حامد نظامى، استشارى القلب، والشهيد الدكتور هشام زكى أبو خوخ استشارى حميات والمدير السابق لإدارة الطب الوقائى بدمياط، والشهيد الدكتور على محمد سالم مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية، كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن سيد استشارى الجراحة العامة والمسالك البولية، ومدير سابق استقبال مستشفى بولاق العام، بعد وفاتهم إثر الإصابة بكوڤيد 19.
 
ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيدا، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيدا، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيدا فى مايو 2020، و50 طبيبا فى يونيو 2020، و23 طبيبا فى يوليو 2020، و22 طبيبا فى أغسطس الماضى، و22 شهيدا فى سبتمبر الماضى، و12 شهيدا فى أكتوبر الماضى، و24 شهيدا فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيدا خلال ديسمبر 2020.
 
الشهيد الدكتور احمد محمد عبدالله خليفة
الشهيد الدكتور احمد محمد عبدالله خليفة

 


شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الفرق الطبية

نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ29 أبريل المقبل

الخميس، 25 مارس 2021 02:44 م

ارتفاع عدد الشهداء لـ410.. نقابة الأطباء تنعى 4 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:40 م

نقابة الأطباء البيطريين تطالب بإجراء حصر لأعداد الكلاب الضالة فى الشوارع

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:00 ص

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن بعد وفاته متأثرا بكورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:25 م

"365 يوما فى مواجهة كورونا".. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب الـ43.. أكثر من 400 طبيب استشهدوا خلال معركتهم ضد كوفيد 19 بينهم 46 طبيبة.. "اللواح" أول شهيد و"محمود سامى" فقد بصره بعد تطوعه لعلاج المصابين

الخميس، 18 مارس 2021 10:50 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة