"نعينع الصعيد".. "رمضان السيد" قارئ للقرآن ومبتهل ذو حنجرة ذهبية "فيديو"

المنيا - حسن عبد الغفار

الشيخ رمضان السيد هو واحد من أبناء قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، حباه الله بصوت جميل، صوته يشبه صوت الدكتور أحمد نعينع، ومثله الأعلى فى الابتهالات الشيخ طوبار والنقشبندى، كما أنه من قراء إذاعة شمال الصعيد بمحافظة المنيا، الذين حفروا أسمائهم فى إذاعة شمال الصعيد بحروف من نور.





وقال الشيخ رمضان السيد، حفظت القرآن الكريم لعشقى فيه منذ أن كنت صغيرا، وقد حبانى الله بصوت أعجب به الكثيرون، حتى أصبحت قارئا بإذاعة شمال الصعيد بمحافظة المنيا.



وأضاف: كنت ومازلت أسمع للقراء الكبار أمثال الشيخ المنشاوى وعبد الباسط عبد الصمد والشيخ نعينع، ولفت قائلا كثيرا من الناس يطلقون على نعينع الصعيد، نظرا لتقارب صوتى له بشكل كبير، حتى أننى أقرأ فى الكثير من المناسبات بصوت الشيخ نعينع.



كما تعلمت الابتهالات الدينية والإنشاد الدينى وذلك لعشقه للشيخ النقشبندي والشيخ طوبار، والحمد لله أن حبانى الله صوتا جميلا وأشار قائلا: لا أتقاضى أى أجر على الحفلات التى أقدمها للناس، واستطرد: لقد حصلت على الإجازة فى قراءة القرآن وكان ذلك يوما سعيدا جدا بالنسبة لى كنت أتمناه كثيرا.



وأضاف: لقد حظيت بمحبة مشايخى الذين تعلمت على أيديهم القرآن بداية من الكُتاب بالقرية حتى نهاية تعليمى، وكانت تلك نعمة كبيرة من الله أنعم بها علىَّ.



الشيخ رمضان مع محرر اليوم السابع



الشيخ رمضان والشيخ أحمد