اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"نعينع الصعيد".. "رمضان السيد" قارئ للقرآن ومبتهل ذو حنجرة ذهبية "فيديو"

الخميس، 25 مارس 2021 05:45 ص
"نعينع الصعيد".. "رمضان السيد" قارئ للقرآن ومبتهل ذو حنجرة ذهبية "فيديو" الشيخ رمضان السيد
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الشيخ رمضان السيد هو واحد من أبناء قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، حباه الله بصوت جميل، صوته يشبه صوت الدكتور أحمد نعينع، ومثله الأعلى فى الابتهالات الشيخ طوبار والنقشبندى، كما أنه من قراء إذاعة شمال الصعيد بمحافظة المنيا، الذين حفروا أسمائهم فى إذاعة شمال الصعيد بحروف من نور.



وقال الشيخ رمضان السيد، حفظت القرآن الكريم لعشقى فيه منذ أن كنت صغيرا، وقد حبانى الله بصوت أعجب به الكثيرون، حتى أصبحت قارئا بإذاعة شمال الصعيد بمحافظة المنيا.

وأضاف: كنت ومازلت أسمع للقراء الكبار أمثال الشيخ المنشاوى وعبد الباسط عبد الصمد والشيخ نعينع، ولفت قائلا كثيرا من الناس يطلقون على نعينع الصعيد، نظرا لتقارب صوتى له بشكل كبير، حتى أننى أقرأ فى الكثير من المناسبات بصوت الشيخ نعينع.

كما تعلمت الابتهالات الدينية والإنشاد الدينى وذلك لعشقه للشيخ النقشبندي والشيخ طوبار، والحمد لله أن حبانى الله صوتا جميلا وأشار قائلا: لا أتقاضى أى أجر على الحفلات التى أقدمها للناس، واستطرد: لقد حصلت على الإجازة فى قراءة القرآن وكان ذلك يوما سعيدا جدا بالنسبة لى كنت أتمناه كثيرا.

وأضاف: لقد حظيت بمحبة مشايخى الذين تعلمت على أيديهم القرآن بداية من الكُتاب بالقرية حتى نهاية تعليمى، وكانت تلك نعمة كبيرة من الله أنعم بها علىَّ.

 

الشيخ رمضان مع محرر اليوم السابع
الشيخ رمضان مع محرر اليوم السابع

 

الشيخ رمضان والشيخ احمد
الشيخ رمضان والشيخ أحمد

 

مع أهالى القرية
مع أهالى القرية

الشيخ رمضان

الإذاعة المصرية

القران الكريم

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صوت من السماء".. أحمد طارق الملقب بقارئ جامعة الزقازيق وصائد الجوائز.. حصل على المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. وقال له الشيخ محمود التهامى: "أنت هتقعد ناس كتير فى البيت".. صور

الجمعة، 22 مايو 2020 05:34 م

عبد الباسط عبد الصمد .. صوت من السماء

السبت، 30 نوفمبر 2019 02:33 م

قصة الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع.. مصطفى صابر: مثلى الأعلى الشيخ محمد صديق المنشاوى.. وهدفى إعلاء علم مصر فى المسابقة الدولية بماليزيا .. فيديو وصور

الجمعة، 12 مارس 2021 06:00 م

القارئ الشيخ ممدوح عامر فى حوار لـ"تليفزيون اليوم السابع": فلوس قراء القرآن الكريم مكتوب عليها "البقاء لله".. نقابة القراء لم تفعل شيئا لأعضائها.. ويروى كيف تعلم قيادة السيارات وركوب الخيل وهو كفيف

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:07 م

فقد بصره منذ ولادته فأنار الله طريقه بالقرآن.. معاذ طالب كفيف بقنا حفظ القرآن الكريم فى السابعة من عمره..حصل على إجازتين فى القراءة.. أمنيته أن يصبح أستاذًا بجامعة الأزهر.. ويوجه الشكر لأسرته ومعلميه..فيديو صور

الأحد، 07 مارس 2021 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة