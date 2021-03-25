مصرع كوافيرة وإصابة عروس خلال جلسة حمام مغربى فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت كوافيرة مصرعها، كما أصيبت عروس، نتيجة تعرضهما لاختناق، خلال جلسة حمام مغربي في العياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع كوافيرة، وإصابة فتاة نتيجة تعرضهما لاختناق، وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن الكوافيرة خلال إجراء جلسة حمام مغربي للعروس المصابة، تعرضتا لاختناق بسبب استنشاق البخار، ما أسفر عن مصرع الكوافيرة، وإصابة العروس، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لتولى التحقيقات.