مصرع طفلين فى حريق "عشة" داخل مزرعة بقرية بئر عنبر بقنا‎

قنا صابر سعيد

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع طفلين اشتعلت النيران فى جسدهما بقرية بئر العنبر بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع "يوسف .ش.أ.ح"، 3 سنوات، ونجل عمه "محمد .س.أ.ح"، 4 سنوات، فى حريق نشب فى عشة بمزرعة جبلية بقرية بئر عنبر بمركز قفط جنوبى قنا.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قفط، أن جد الطفلين أشعل البوتاجاز لعمل كوب من الشاي، داخل العشة، وذهب للأرض للمتابعة والري، وانتقلت النيران من البوتاجاز إلى العشة ومنها للطفلين حيث كانا نائمين.

وانتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة العقيد هانى الإتربي، مدير الحماية المدينة، والنقيب أسامة حمدي، إلى مقر الحادث، وتبين أن الحريق فى عشة أسفر عن مصرع الطفلين.