قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية أحمد الغزالى إن الفترة القادمة ستشهد عودة الشركات الأمريكية للمساهمة فى تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع الغرفة التجارية الأمريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد على عبد الله، ومسؤول التعاون الدولى برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والعديد من الشركات الأمريكية، حيث تم بحث سبل دعم آفاق التعاون الثنائى فى شتى المجالات.
وقال الغزالى: إن عدد من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشاريع فى مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات "الدفع بالبطاقات الإلكترونية بدلا من النقود الورقية".
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