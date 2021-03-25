وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع الغرفة التجارية الأمريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد على عبد الله، ومسؤول التعاون الدولى برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والعديد من الشركات الأمريكية، حيث تم بحث سبل دعم آفاق التعاون الثنائى فى شتى المجالات.

وقال الغزالى: إن عدد من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشاريع فى مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات "الدفع بالبطاقات الإلكترونية بدلا من النقود الورقية".