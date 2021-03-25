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محافظ الإسماعيلية يشهد تكريم الأمهات المثاليات.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 04:50 م
محافظ الإسماعيلية يشهد تكريم الأمهات المثاليات.. صور حفل التكريم
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية الاحتفال السنوى لتكريم الأمهات المثاليات الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، فى إطار الاحتفالات بعيد الأم والأسرة المصرية.

وبدأ الاحتفال بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمه ألقتها مها الحفناوى، مديرة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية التى تحدثت فيها عن دور المرأة المصرية العظيم ومعايير اختيار الأم المثالية.

وقام محافظ الإسماعيلية بتكريم 4 أمهات المثاليات الأوائل على مستوى المحافظة وهم، فاطمة أحمد سيد الوروارى والتى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام بصفتها الأم المثالية على مستوى الجمهورية، ثم سعاد السيد يوسف وليلى نور إبراهيم وغادة السيد أحمد، ثم تكريم الأم المثالية لابن ذوى احتياجات خاصة، وأم مثالية صاحبة مشروع، واثنين من أمهات شهداء الجيش والشرطة، ثم قام محافظ الإسماعيلية بتكريم 14 أم مثالية على مستوى مديريات الخدمات بالمحافظة والأحياء الثلاث.

وفى نهاية الاحتفال قام محافظ الإسماعيلية بتكريم النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ لما وصلت إليه من مكانه، حيث أنها أول امرأة تتقلد منصب وكيل مجلس الشيوخ، والنائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية لدورها فى مبادرات أسر الشهداء.

واختتم الاحتفال بكلمة محافظ الإسماعيلية التى أثنى فيها على دور المرأة المصرية وما تقدمه للأسرة والمجتمع.

 

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات

 

تكريم أم مثالية
تكريم أم مثالية

 

تكريم
تكريم

 

حفل التكريم
حفل التكريم

 


الام المثاليه

حفل الام المثاليه

عيد الام

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

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