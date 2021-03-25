محافظ الأقصر يبحث موقف مشروعات تطوير قرى الريف بـ"حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الخميس، وفد من رئاسة مجلس الوزراء مكون من المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد شعيب، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للمشروع القومى تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت.

وفى ذات السياق، تم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسئولى قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والرى والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التى يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أى عقبات تظهر أثناء التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والمهندس صبحى الطيرى نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهى الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد يحيى عبدالرشيد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ووكلاء وزارت الصحة والتموين والزراعة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم والكهرباء ومسئولى الاتصالات والغاز والأبنية التعليمية والتخطيط ومنسقى مؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية.

وعقب الاجتماع، توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركز أرمنت لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع، حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يأتى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصرى الذى يعيش فيه 56% من السكان، وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووفقاً لتوجيهات الرئيس فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الإستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه.



جولات وفد مجلس الوزراء على مشروعات قرى حياة كريمة



متابعة مشروعات حياة كريمة بقرى الأقصر