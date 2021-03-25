كيف نفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة؟.. مدير مجازر قنا تجيب

قنا صابر سعيد

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محمد، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بقنا، إنها تقدم النصيحة للمواطنين عند شراء اللحوم يجب أن يقوم بشرائها من جزار حسن السمعة أى يذبح فى المجازر الحكومية، كما تتمنى أن يزيد الوعى عند الأشخاص.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الأمراض التى تصيب الحيوان هى التى تصيب الإنسان، ووارد الحيوان الذى يذبح خارج السلخانة أن يكون مريضا، لذلك بداية الصحة الغذاء السليم، مضيفة أنه يجب على المواطن التعرف على الختم الخاص بالمجزر، وهناك مظاهر خارجية للحوم للتعرف عليها سلمية أما لا.