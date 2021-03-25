اليوم السابع
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كيف نفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة؟.. مدير مجازر قنا تجيب

الخميس، 25 مارس 2021 05:00 ص
كيف نفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة؟.. مدير مجازر قنا تجيب الدكتورة فاطمة الزهراء محمد مدير إدارة المجازر
قنا صابر سعيد

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قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محمد، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بقنا، إنها تقدم النصيحة للمواطنين عند شراء اللحوم يجب أن يقوم بشرائها من جزار حسن السمعة أى يذبح فى المجازر الحكومية، كما تتمنى أن يزيد الوعى عند الأشخاص.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الأمراض التى تصيب الحيوان هى التى تصيب الإنسان، ووارد الحيوان الذى يذبح خارج السلخانة أن يكون مريضا، لذلك بداية الصحة الغذاء السليم، مضيفة أنه يجب على المواطن التعرف على الختم الخاص بالمجزر، وهناك مظاهر خارجية للحوم للتعرف عليها سلمية أما لا.

ونصحت مدير إدارة المجازر، أنه يجب عند الشراء اللحوم ألا يكون لونها داكنا أو بها فطريات أو لونها يميل للسواد، والملمس لا يكون لزجا أثناء الشراء، وحذرت من شراء اللحوم المفرومة مجهولة المصدر والتى أصبحت السيدات تقبل على شرائها من الهايبر ماركت، والتى لا يعرف مصدرها أو مدى سلامتها.
 

 


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