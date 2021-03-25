قطع المياه عن عدة شوارع بشبين الكوم فى المنوفية اليوم لمدة 4 ساعات

وأعلن المهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف جنيه طبقا لما ورد من وزارة التخطيط، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطي نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التي تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة.

وبلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة مما يساهم في إنجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجارى تنفيذه وإدخال الخدمة لقرى جديدة، وذلك في إطار جهود اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى العمل بها في عدد من القرى والنجوع على مستوي المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المحرومة.