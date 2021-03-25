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طبيب يكشف تفاصيل ولادة طفل بدون أمعاء بالأقصر.. ويؤكد: زواج الأقارب السبب

الخميس، 25 مارس 2021 01:04 ص
طبيب يكشف تفاصيل ولادة طفل بدون أمعاء بالأقصر.. ويؤكد: زواج الأقارب السبب الطفل
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور حامد سيد أحمد، طبيب نساء وتوليد بمحافظة الأقصر، أنه قام بتوليد حالة نادرة جديدة بعد حالة الطفلة ذات الشعر الأبيض، وتلك الحالة الجديدة توفيت بعد الولادة بساعات قليلة لكونها من الحالات الصعبة التى يستحيل الحياة فها، حيث يعانى الطفل من نقص فى أجزاء كبيرة من الجسد.

وأضاف طبيب النساء والتوليد، أنه تمت ولادة الطفل بمتلازمة البطن البرقوقية وتمت ولادة طفل بدون بطن وأمعاء حيث تسمى تلك الحالة متلازمة "الطفل البرقوقية"، وهى حالة نادرة ما بين 40 ألف ولادة، مؤكداً أن تلك الحالة تحدث نتيجة زواج الأقارب، ونصح الدكتور حامد بإجراء الفحوصات الطبية قبل زواج الأقارب.

وأكد أن الطفل كان ضعيف للغاية ولا توجد لديه فتحات إخراج وتوفى بعد ساعات من وفاته، موضحاً أن هذه المتلازمة هى عيب خلقى غير شائع يحدث مرة فى حوالى من 30.000 إلى 40.000 ولادة، فى 95 % من الحالات يحدث فى الذكور، وأنه هناك بعض المتلازمات التى لا نعرف عنها شىء ومن بينها متلازمة البطن البرقوقية والتى سميت كذلك لأن البطن تشبه فيها ثمرة البرقوق، والتى تتصف بوجود ثلاثة من التشوهات، منها غياب أو ضعف شديد فى عضلات البطن، والخصية غير الموصلة وهى حالة تظهر عند الأطفال الذكور حديثى الولادة حيث لا ترتبط أحد أو كلا الخصيتين بكيس الصفن، ومثانة غير طبيعية ومشاكل فى المسالك البولية العليا، والتى قد تشمل المثانة والحالب والكليتين.

 


 

 

 


الاقصر

ولادة طفل بدون بطن بالاقصر

اخبار اليوم

ولادة نادرة بالاقصر

وفاة طفل ولد بدون بطن بالاقصر

اخبار المحافظات

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