ضبط 8 مراكز للعلاج الطبيعى بدون تراخيص فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أحالت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، 8 مراكز للعلاج الطبيعى للنيابة العامة، لاتهام أصحابها بممارسة المهنة دون تراخيص، ويديرها غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.

تلقت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خطاباً من الدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، متضمنا شكوى من أطباء العلاج الطبيعى بالمحافظة من بعض غير المتخصصين بافتتاح مراكز للعلاج الطبيعى بدون تراخيص من جهة الاختصاص، فشنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، حملة على مراكز العلاج الطبيعى بالمحافظة لفحص تراخيصهم تضمنت متخصصين، وأسفرت الحملة عن وجود مركز التأهيل الحركى وإصابات الملاعب بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ ويديره خريج كلية تربية رياضية، وتم تحرير محضر له وأرسل لنيابة كفر الشيخ برقم عرائض محلية برقم 104 لسنة 2021 م، كما تبين أن مركز للتأهيل الحركى والإصابات بإحدى قرى كفرالشيخ يديره أيضا خريج كلية تربية رياضية، وتحرر له محضر عرائض محلية برقم 105 لسنة 2021 م وأرسل لنيابة مركز كفر الشيخ للتحقيق.

كما تبين أن مركز التأهيل الحركى وإصابات الملاعب بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ تحرر له المحضر 106 لسنة 2021 م وأرسل للنيابة للتحقيق، كما تحرر المحضر رقم 1244 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، لمركز لعلاج الطبيعى بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ حيث يديره خريج تربية رياضية، وتحرر المحضر رقم 1031 لسنة 2020 م جنح البرلس، ومركز آخر للعلاج الطبيعى ببلطيم، حيث يديره خريج تربية رياضية، وتبين أن مركز للإصابات بالحامول لم يستدل عليه، وأنه وضع لافتة لفترة محدودة ورحل عن المدينة، كما تحرر المحضر رقم 837 جنح قسم بيلا لمركز علاج طبيعى، والمحضر رقم 3079 لسنة 2020 م جنح دسوق لمركز علاج طبيعى بإحد قرى دسوق.