اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أشخاص قتلوا جارهم بسبب خلافات مالية فى المنوفية

الخميس، 25 مارس 2021 01:24 ص
ضبط 3 أشخاص قتلوا جارهم بسبب خلافات مالية فى المنوفية قوات الشرطة _ صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ثلاثة متهمين قتلوا كاتبا بالمعهد الديني بقرية العراقية، بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد من تمكن الرائد أحمد كشك، رئيس مباحث الشهداء من القبض  على 3 متهمين، وذلك لقيامهم بالتعدى على كاتبا بالضرب حتى لقى وفاته .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، لخلافات مالية مع المجني عليه، تم تحرير محضرا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


خلافات مالية

مديرية امن المنوفية

قرية العراقية

مركز الشهداء

محافظة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة