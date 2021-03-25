ضبط 3 أشخاص قتلوا جارهم بسبب خلافات مالية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ثلاثة متهمين قتلوا كاتبا بالمعهد الديني بقرية العراقية، بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد من تمكن الرائد أحمد كشك، رئيس مباحث الشهداء من القبض على 3 متهمين، وذلك لقيامهم بالتعدى على كاتبا بالضرب حتى لقى وفاته .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، لخلافات مالية مع المجني عليه، تم تحرير محضرا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.