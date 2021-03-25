ضبط صاحب مخبز بالقليوبية استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3 أطنان "دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1.1 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 15 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 26٫05 طن "ملح طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 2 ماكينة " لحام – تعبئة"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 6.25 طن "سمسم – طحينة – زيت حار" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مستلزمات إنتاج – 2500 عبوة فارغة وإستيكرات لزوم التعبئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطحينة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3٫88 طن "تمور – زبيب – مكرونة – جبن أبيض" – 566 عبوة "عصائر – مياة غازية" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (مالك مال مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)، لاستيلائه على مبلغ (439.476 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت الجهود من ضبط 2.15 طن "سكر - أرز" – 450 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطاً لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداولة خارج المنظومة التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 15569 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" بدون مستندات مجهولة المصدر – 386 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأدوية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 10 أطنان "أسمدة زراعية" معبأة داخل أجولة مدون عليها "أسمدة كيماية" بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ونجحت الجهود في ضبط 2.75 طن " أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأعلاف الحيوانية بمحافظة المنيا.