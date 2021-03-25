ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين خلال حملات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات، لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع، ومواجهة كافة صور الغش التجارى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى و الجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بدائرة سمسطا وبنى سويف.

وقامت الحملات بالمرور على 17 منشأة غذائية و5 مخابز بدائرة المركزين، وتم سحب 29 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم إعدام 31 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، وتحرير 32 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.