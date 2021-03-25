سقوط شخصين بحوزتهما مخدرات قبل بيعها على عملائهما بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهما بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.