رئيس هيئة النقل النهرى: إنشاء ميناء فى أسوان لنقل الثروات المحجرية بالنيل

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء شعبان عبد السلام، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، إنشاء ميناء نهرى بمحافظة أسوان لنقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية لموانئ التصدير مباشرة، وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، لبحث إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل النهرى بأسوان، فى حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان.

يهدف الميناء النهرى لنقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية، للحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية وخاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء مما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.

كما تناول اللقاء مشروع آخر استثمارى للاستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات استخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعى للإبحار في مجرى نهر النيل بعد الشكاوى الواردة في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة النقل والهيئة في تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة إستراتيجية ومستقبلية في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للقضاء نهائياً على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية وخاصة في مناطق الكوبانية والشيخ فضل والأعقاب وكوم أمبو وأبو شهاب، فيما جارٍ العمل بمناطق سلوا وإدفو.