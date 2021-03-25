رئيس مجلس النواب يعزى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى وفاة شقيقه

كتب عبد اللطيف صبح

أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيـس مجـلس الوزراء - حاكم دبى، فى وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى نص البرقية: "تلقينا بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقكم سمو الشيخ حمدان بن ‏راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ووزير المالية، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ‏ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ‏ماثلة فى الأفئدة والأذهان"، مؤكدا أن شعب مصر الذى تربطه بأشقائه فى الإمارات العربية أواصر القربى والرحم ‏الذى أمر الله به أن يوصل ليشاطركم وشعب بلدكم الشقيق الأحزان فى هذا ‏المصاب الجلل.‏

وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "باسمى واسم أعضاء مجلس النواب نتقدم إليكم بخالص العزاء والمواساة، ‏داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهمكم وشعب الإمارات صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون".‏