رئيس الوزراء يزور الغردقة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

كتبت هند مختار

وصل مساء اليوم الخميس، لمطار الغردقة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، فى جولة تفقدية بالمدينة لافتتاح أحد المنتجعات السياحية.

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق المجلس على المخطط الإستراتيجي العام لـمدينة "حدائق العاصمة" التي تعد امتداداً عمرانياً لمدينة بدر، حيث تقع على طريق القاهرة / السويس، بإجمالي مساحة 33.8 ألف فدان، ويتضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة كافة الخدمات، التي ستتضمنها المدينة من مشروعات سكنية، وأنشطة صناعية، وخدمات ترفيهية، ومحاور ومناطق خضراء، والعديد من الإستعمالات الأخرى، وتستهدف المدينة استقطاب ما يقارب مليون نسمة بحلول عام 2032، وتحظى المدينة بميزة القربمن العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الحضاري الواعد.