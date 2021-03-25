تعرف على حقيقة احتجاز محامى بقسم الدلنجات بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

أفاد مصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله على أحد الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص "محامى" – مقيم بالدلنجات بالبحيرة) بقيام مأمور مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة باحتجازه بديوان المركز دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ من المذكور وشقيقه بقيام (شقيقين - مقيمين بذات المنطقة) بالتعدى على شقيقه بالسب والشتم بسبب خلافات مالية بينهما.

وباستدعاء المشكو فى حقهم حضر أحدهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، واتهم المحامى وشقيقه بالنصب عليهما وتحصلهما منهما على مبالغ مالية عقب إيهامهما بمقدرتهما على إيجاد وظيفة لكل منهما فى مجال المقاولات وعدم وفائهما بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.