بلغاريا تعلن إستنئاف العمل بالمتاجر الكبرى بعد إغلاق لمكافحة تفشى كورونا

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خففت بلغاريا، جزئيًا، قيود الإغلاق الرامية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد البلغاري لاتشيزار بوريسوف، اليوم /الخميس/، وقال بوريسوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية - "أصدرت تعليمات بإستنئاف العمل بالمتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة، إلى جانب بعض مراكز التسوق التي يمكن الوصول إليها مباشرة، عبر الدخول من الشارع أو موقف السيارات، مع مراعاة جميع تدابير مكافحة كورونا.

وأشار إلى إستمرار إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية في شتى أنحاء البلاد.

يذكرأن، أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، منتصف الشهر الجارى تفعيل حالة الطوارئ الصحية وتعميم الإغلاق العام وإعادة فرض القيود الصارمة التى تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا فى شتى أنحاء البلاد