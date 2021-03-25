بروتوكول بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. الصك بـ2000 جنيه

كتب على عبد الرحمن

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى الأوقاف والتموين.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن البرتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز فى العمل الخيرى والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحى بتعظيم ثواب الأضحية , حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد ، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذى يصل إليه حقه فى الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

كما أكد الوزيران على ميزة الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها فى أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وتم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحى بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول .