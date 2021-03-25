اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ بليبيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻰ اﻟﻠﻴﺒﻰ وﻳﺆﻛد اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ اﻟﻬﺎدف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ واﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.. و"اﳌﻨﻔﻰ": ﻣﺼﺮ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺮﺟﺢ ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.



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ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻰ اﻟﻠﻴﺒﻰ وﻳﺆﻛد اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ اﻟﻬﺎدف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ واﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.. و"اﳌﻨﻔﻰ": ﻣﺼﺮ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺮﺟﺢ ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ـ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻟﻮزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب: اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن ﻳﺠﻨﺪون اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ـ "اﳌﺎﻟﻴﺔ" ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻸداء اﳌﺎﻟﻰ: ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻰ إﻟﻰ 3.6% وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻰ 14 مليار جنيه.. 14.7% زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ و7.4% ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ و35.6% ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.. وارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ 16%



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