اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 05:29 م
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اللواء تامر سعيد سكرتير عام لمحافظة قنا

الخميس، 25 مارس 2021 04:34 م
اللواء تامر سعيد سكرتير عام لمحافظة قنا اللواء تامر سعيد
قنا صابر سعيد

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أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة تغيرات محدودة فى تضمنت تعيين اللواء تامر سعيد محمد، سكرتير عام لمحافظة قنا.

يذكر أن اللواء تامر سعيد، من مواليد 9 سبتمبر 1971 بمحافظة القاهرة، عمل اللواء تامر سعيد مديرًا لمكتب اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، ثم ترأس حي الجمرك، يليه رئاسة مدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، ثم عمل سكرتيرا عاما لمحافظة مطروح في سبتمبر  2018

وعين تامر سعيد، سكرتيرا عاما لمحافظة الإسماعيلية فى ثم عين اليوم  سكرتيرا عاما لمحافظة قنا، كما قد التحق بالعمل بوزارة الحكم المحلي منذ 10 سنوات.


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