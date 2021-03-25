القبض على جامع قمامة اختطف طفلة فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالفيوم، حيث نجحت فى ضبط مرتكب الواقعة وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من مواطن، مقيم بدائرة القسم بغياب ابنته 8 سنوات عن مسكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين استقلال الطفلة لعربة تجرها دابة برفقة أحد الأشخاص، وتم تحديد هويته، وتبين أنه عامل جمع قمامة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل مسكنه وبصحبته الطفلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه باستدراج الطفلة المشار إليها، وبسؤال الطفلة قررت عدم وقوع أية اعتداء عليها، وقد لاقت سرعة ضبط المتهم وتحرير الطفلة قبل حدوث ثمة اعتداء عليها استحسان أهليتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.