اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 05:43 م
خالد صلاح
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الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع "المرأة العربية" من جامعة الدول العربية

الخميس، 25 مارس 2021 04:47 م
الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع "المرأة العربية" من جامعة الدول العربية الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية

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حصلت الإعلامية المصرية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية، وذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد ابو الغيط، ود. راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية من جامعة الدول العربية
الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية من جامعة الدول العربية

وجاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة تقديرا للدور الإيجابي الذي تلعبه الإعلامية منى الشاذلي، في دعم مشاريع التعليم والصحة عبر سنوات طويلة.

الإعلامية منى الشاذلى
الإعلامية منى الشاذلى

وتعد الإعلامية منى الشاذلي من أكبر الإعلاميين الداعمين لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين.

تكريم الإعلامية منى الشاذلى بجامعة الدول العربية
تكريم الإعلامية منى الشاذلى بجامعة الدول العربية

يذكر أن درع المرأة العربية يقدم لشخصيات نسائية إيجابية فى العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات والجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية.

الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية
الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية

جامعة الدول العربية تكرم الإعلامية منى الشاذلى

جامعة الدول العربية تكرم الإعلامية منى الشاذلى

درع المرأة العربية

درع المرأة العربية

منى الشاذلى مع د. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وأمين الاتحاد العربي للتنمية ود. ماجي الحلواني

منى الشاذلى مع د. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وأمين الاتحاد العربي للتنمية ود. ماجي الحلواني

منى الشاذلى

منى الشاذلى

 

منى الشاذلي وراندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمقر جامعة الدول العربية
منى الشاذلي وراندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمقر جامعة الدول العربية

 


منى الشاذلى

تكريم منى الشاذلي

درع المرأة العربية

جامعة الدول العربية

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