الأمن العام يضبط 161 قطعة سلاح وينفذ 79 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام جهوده ونجح في ضبط 185 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 161متهما، بينها (12) بندقية آلية، و(29) بندقية خرطوش، و(9) طبنجات.

وتمكنت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (79670) حكما قضائيا متنوعا بإجمالى (6613) محكوما عليهم، بينها ضبط (354) حكم جناية، و(23204) حكم حبس جزئى.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهمين، ارتكبوا (16) حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (237) قضية مخدرات بإجمالى (261) متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (32٫770 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (41٫189 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫854 كيلو جرام).