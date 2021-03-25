الأزهر يمنح العاملين بالمخازن نسبة 2.5% من بيع الخردة والكهنة

أصدر المجلس الأعلى للأزهر قرارا يمنح العاملين نسبة 2.5% من قيمة بيع الخردة والمخزون الراكد بالمخازن، وذلك بعد أن تلاحظ وجود أصناف كهنة وخردة وراكد، متمثلة فى أثاثات دراسية ومكتبية وكتب ملغاة وأوراق إجابة ومستلزمات أعمال امتحانات ودفاتر وسجلات انتهت مدة حفظها قانونا، وتشغل حيزا كبيرا، وتؤثر سلبا على سير العمل .

وبناء على ما ورد بنص المادة "40" من لائحة المخازن، وكذا الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية بشأن كيفية تصريف المخزون السلعى الراكد والكهنة والخردة وخلافه .

وحرصا على المال العام أهابت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر برؤساء المناطق الأزهرية بضرورة اتباع الآتى: