وذكر بيان رسمي موريتاني أن الاتفاق الذي وقعه وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي ووزير النقل محمد أحمدو امحيميد مع وزير المالية السنغالي عبد لايدواودا ايديالو، ومنصور افاى، وزير البنية التحتية والنقل البرى، يبلغ تكلفته 87 مليون يورو بالتعاون بين البنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى للاستثمار والاتحاد الأوروبي وحكومتي موريتانيا والسنغال.