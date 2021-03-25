إغلاق 3 منشآت صحية خاصة فى السويس لعدم وجود تراخيص

السويس - سيد نون

أعلنت مديرية الصحة والسكان فى السويس، عن إغلاق 3 منشآت صحية خاصة، بسبب عدم توافر تراخيص تشغيل المنشآت خلال حملة تفتيشية الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة والسكان .

قاد الحملة الدكتورة هدى يوسف، عضو فريق الإشراف المركزى للإدارة العامة للأغذية بالوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور آسر البنا مدير عام الإدارة، وبمشاركة فريق عمل إدارة الأغذية .

وأسفرت الحملة التفتيشية، والتى تمت على 8 منشآت، عن إغلاق 3 منشأت صحية لعدم وجود تراخيص تشغيل منشآت، وإعدام 70 كيلو من التوابل والحوم المصنعة والجبن الرومى، كما تم تحرير 15 محضرا لعدم توافر الشهادات الصحية بالإضافة إلى سوء حالة النظافة العامة للمنشآت.

جدير بالذكر، أنه قد تم تقديم توصية لهذه المنشآت من قبل لتصحيح الإجراءات المتبعة فى الحفاظ على سلامة الأغذية وتقنين أوضاع المنشآت خلال الحملات التفتيشية السابقة.