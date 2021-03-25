أسوشيتد برس: النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية أظهرت الوصول إلى طريق مسدود

وكالات

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات فى إسرائيل الوصول إلى طريق مسدود، حيث لم يحقق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعارضوه أغلبية حاكمة، وقالت اللجنة الانتخابية فى إسرائيل إنه مع فرز 100 بالمائة من الأصوات، فاز حزب الليكود اليميني الذي ينتمى إليه نتنياهو وحلفاؤه بـ52 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، فيما فاز إئتلاف أحزاب متنوعة إيديولوجيا ويعارض نتنياهو بـ57 مقعدا، بحسب" الأسوشيتيد برس".

كما فاز حزب يمينى بسبعة مقاعد بينما فاز حزب عربى إسلامي بأربعة مقاعد، وبدأ قادة الأحزاب مفاوضات يتوقع أن تستمر لأسابيع، وإذا لم يتمكن أي طرف من تحقيق أغلبية على الأقل بواحد وستين مقعدا، ستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات للمرة الخامسة خلال نحو عامين.

واعتبرت الانتخابات استفتاء على نتنياهو رئيس الوزراء الأطول حكما لإسرائيل، حيث حشد لحملته الانتخابية بناء على حملة التطعيم ضد كورونا الناجحة في البلاد، بينما أبرز معارضوه الإخفاقات السابقة له خلال الجائحة ومحاكمته المستمرة بتهم الفساد.