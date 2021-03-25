اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسوشيتد برس: النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية أظهرت الوصول إلى طريق مسدود

الخميس، 25 مارس 2021 11:11 م
أسوشيتد برس: النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية أظهرت الوصول إلى طريق مسدود نتنياهو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات فى إسرائيل الوصول إلى طريق مسدود، حيث لم يحقق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعارضوه أغلبية حاكمة، وقالت اللجنة الانتخابية فى إسرائيل إنه مع فرز 100 بالمائة من الأصوات، فاز حزب الليكود اليميني الذي ينتمى إليه نتنياهو وحلفاؤه بـ52 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، فيما فاز إئتلاف أحزاب متنوعة إيديولوجيا ويعارض نتنياهو بـ57 مقعدا، بحسب" الأسوشيتيد برس".

كما فاز حزب يمينى بسبعة مقاعد بينما فاز حزب عربى إسلامي بأربعة مقاعد، وبدأ قادة الأحزاب مفاوضات يتوقع أن تستمر لأسابيع، وإذا لم يتمكن أي طرف من تحقيق أغلبية على الأقل بواحد وستين مقعدا، ستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات للمرة الخامسة خلال نحو عامين.

واعتبرت الانتخابات استفتاء على نتنياهو رئيس الوزراء الأطول حكما لإسرائيل، حيث حشد لحملته الانتخابية بناء على حملة التطعيم ضد كورونا الناجحة في البلاد، بينما أبرز معارضوه الإخفاقات السابقة له خلال الجائحة ومحاكمته المستمرة بتهم الفساد.


نتنياهو

إسرائيل

الانتخابات الإسرائيلية

الكنيست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يتقدم بعد فرز 90% من الأصوات

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:49 ص

مقالات الصحف.. محمود خليل: بين «الأبيض» و«الأحمر».. بهاء أبو شقة: نتباهى بين الأمم.. وجدى زين الدين: مؤامرات التنظيم الدولى للإخوان.. ماجد حبته: نتنياهو بالإكراه.. ثروت الخرباوى: الإخوان ورحلة التيه

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 ص

رويترز: نتنياهو يعلن فوزه فى الانتخابات الإسرائيلية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:59 م

تزوير فى انتخابات الكنيست.. صحف إسرائيلية: رصد 31 مخالفة أبرزها التصويت بهوية متوفي.. حزب "الأمل الجديد" يتقدم بشكوى للجنة الانتخابات المركزية.. ووزير الدفاع الإسرائيلي: فوز نتنياهو يعني الإفلات من تهم الفساد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:00 م

وزير الدفاع الإسرائيلى: فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست يعنى الإفلات من تهم الفساد

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة