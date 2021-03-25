اليوم السابع
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أحمد أبو هشيمة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لمساعدة مليون مواطن.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 12:08 م
أحمد أبو هشيمة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لمساعدة مليون مواطن.. صور أحمد أبو هشيمة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل - مصطفى جابر

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وقع النائب أحمد أبو هشيمة، برتوكول تعاون لمساعدة 200 ألف أسرة "مليون مواطن"، مع بنك الطعام المصرى، حيث من المقرر أن يتم توسيع سلع غذائية على مليون مواطن خلال شهرين تبدأ بشهر رمضان.
 
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 200 ألف أسرة، بما يقارب مليون مصرى، على مدار شهرين تبدأ من شهر رمضان، وسيكون الهدف القرى الأكثر احتياجا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرات التى استهدفت تلك القرى، والذى يمس ما يقرب من 50 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه خلال 3 سنوات سنرى تغير كبير فى القرى الأكثر احتياجا.
 
وأضاف أبو هشيمة خلال فعاليات توقيع البروتوكول، مع مؤسسة بنك الطعام المصرى"هذا التعاون ليس الأول.. والعام الماضى نظمنا مبادرة ناجحة جدا.. والسنة دى هيتم مساعدة ما يقرب من مليون مصرى بالقرى الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى أن التعاون القادم سيكون أيضا لخدمة ومساعدة القرى الأكثر احتياجا.
 
وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشيرا إلى أنه سيتم مساعدة 100 ألف أخرين فى الشهر التالى.
 
أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

اثناءتوقيع البروتوكول
اثناءتوقيع البروتوكول

احمد ابو هشمية على هامش توقيه البروتوكول
احمد ابو هشمية على هامش توقيه البروتوكول

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال

احمد أبو هشيمة
احمد أبو هشيمة

أحمد أبو هشيمةرجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ قبيل توقيع البروتوكول
أحمد أبو هشيمةرجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ قبيل توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة
رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة

عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى
عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى

عقب توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
عقب توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام
محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى ورجل الاعمال احمد ابوهشيمة
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى ورجل الاعمال احمد ابوهشيمة

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام

محسن سرحانالرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى واحمد ابوهشمية
محسن سرحانالرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى واحمد ابوهشمية

 


ابو هشيمة

احمد ابو هشيمة

بنك الطعام

كرتونة رمضان

شهر رمضان

مؤسسة ابو هشيمة

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