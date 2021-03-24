يستوعب 550 طنا يوميا.. تفاصيل مشروع مصنع تدوير المخلفات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة لمشروع تدوير المخلفات بمحافظة بورسعيد، إن الطاقة الاستيعابية التى يعمل بها المصنع الكائن غربا، 550 طنا فى اليوم، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لمناقشة استعدادات البدء فى تنفيذ منظومة تدوير المخلفات الصلبة والتى ستنطلق فى 4 محافظات مصرية هم "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف "السبع"، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن الاستثمارات المعمول بها تأتى فى خطوط فرز المخلفات غير الخطرة، ولدينا خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم فى صناعة الأسمنت بدلا من الفحم.

وأوضح السبع، أنه تم توقيع عقد منذ أسبوعين لتطوير عملنا بنقل المرفوضات إلى المقلب للتخلص الآمن من هذه المرفوضات.

وأكد المهندس كريم السبع، أن الشركة ستقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تحسين جودة الجمع الحالية لأن المواطن المصرى لابد أن يرى مردودا طيبا فى هذا الملف.

وأشار السبع، إلى أن الجمع المنزلى هو أساس هذه المنظومة، فثقافة المواطن ستؤثر بشكل كبير فى نجاح المنظومة، ولذلك سيتم بث حملات توعية بكافة الأشكال الميدانية والإلكترونية، حتى أننا سنستمع لمقترحات المواطنين أنفسهم.

وأشاد الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة لمشروع تدوير المخلفات الصلبة، أن محافظة بورسعيد أفضل مكان لتنفيذ المبادرات والمنظومات الجديدة لما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

ولفت الرئيس التنفيذى للشركة، إلى أن إحدى المزايا الكبيرة لوجود المصنعين بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، هو اختفاء المقالب العشوائية، موضحاً أن التنفيذ للمنظومة الجديدة سيتم داخل المحافظة بكل أحيائها على التوازى.