وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى

نشرت صحيفة العين الامارتية شريطا عاجلا بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى.
ونشرت وكالة وام تغريدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ينعى فيها الفقيد.
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نشرت صحيفة العين الامارتية شريطا عاجلا بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى.
ونشرت وكالة وام تغريدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ينعى فيها الفقيد.
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