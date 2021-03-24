اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 08:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:00 ص
وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى الشيخ حمدان بن راشد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة العين الامارتية شريطا عاجلا بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى.

ونشرت وكالة وام تغريدة  للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى  ينعى فيها الفقيد.

223030

الشيخ حمدان بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

وفة حمدان بن راشد

الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة